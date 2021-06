Immer wieder Abfall im Stadtteil : Garath kämpft gegen wilde Müllkippen

Garath Im vergangenen Jahre wurden 80 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Mülldetektive suchen die Verantwortlichen, wenn sich kein Verursacher finden lässt, muss die Allgemeinheit zahlen.

Seit Jahren ist Müll im Straßenraum ein Problem in verschiedenen Teilen von Garath. Sowohl im öffentlichen Raum als auch auf den Grundstücken der Wohnungsgesellschaften wird immer wieder Sperrmüll außerhalb der Abholungstermine abgestellt, diese wilden Müllkippen wachsen oft an. In der zuständigen Bezirksvertretung 10 hat nun die Grünen-Fraktion angefragt, was man dagegen tun könnte.