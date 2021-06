Düsseldorfer Chor in Nöten : Bürgerstiftung unterstützt die Südsinger

Düsseldorfer Chor in Nöten

Die Südsinger haben sich vor Corona und der Renovierung regelmäßig in der Garather Freizeitstätte getroffen. Foto: RP/Treudt/Schneider

1 Mit einer Spende sichern der Verein sowie ein Bestattungshaus aus Urdenbach das Fortbestehen des Seniorenchores. Dieser wird bald im Innenhof von Schloss Garath singen.

Gute Nachricht für die Südsinger aus Garath: Die Bürgerstiftung Düsseldorf hat sich bereit erklärt, die Kosten für den Chorleiter zu übernehmen. Zuvor hatte die Bezirksvertretung 10 einen entsprechenden Antrag auf finanzielle Unterstützung in Höhe von 800 Euro nach einiger Diskussion abgelehnt. Die Mehrheit der Lokalpolitiker fürchtete, einen Präzedenzfall zu schaffen und zahlreichen durch Corona strauchelnde Vereinen helfen zu müssen, was hohe Kosten für den Steuerzahler bedeutet hätte.

„Wir finden, dass es in der aktuellen Situation auf Solidarität ankommt“, sagt hingegen Sabine Tüllmann, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Düsseldorf. Als die Bürgerstiftung von den Nöten der Südsinger erfahren hatte, hat sie sich bereiterklärt, den fehlenden Betrag für die Beschäftigung des Chorleiters zuzuschießen. Auch das Bestattungshaus Hörner/Scheuvens hilft dem Chor mit 500 Euro aus.

„Dafür sind wir unglaublich dankbar, die Fortführung unserer Arbeit ist gesichert“, sagt Südsinger-Initiatorin Käthe Treudt. Denn der offene Chor sei für die Senioren im Stadtteil eine wichtige Anlaufstelle und bereichere die kulturelle Landschaft im Düsseldorfer Süden. Vor Corona traf sich der Chor regelmäßig, wer zum gemeinsamen Singen kam, warf einen Euro in die Kasse. Da der Chor über 100 Mitglieder hat, konnte so der Chorleiter bezahlt werden. Seit der Pandemie finden die Treffen jedoch digital statt, so, dass diese Finanzierung ausbleibt. Ab dem 7. Juli gibt es außerdem einen neuen Ort für die Chortreffen: Das Ehepaar von Dörnberg stellt den Südsingern dann den Innenhof des Schlosses Garath zur Verfügung.