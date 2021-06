Feuer in Ratheim : Schuppenbrand greift auf Bäume über

Die Feuerwehr der Stadt Hückelhoven löschte in Ratheim einen Schuppen, der in Vollbrand stand. Foto: Uwe Heldens

Ratheim In Ratheim an der Jacobastraße war zunächst ein Zimmerbrand gemeldet, vor Ort stellte die Feuerwehr der Stadt Hückelhoven ein anderes Szenario fest.

An einem Doppelhaus waren aus bislang unbekannter Ursache ein Schuppen und ein Carport in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der angebaute Schuppen in Vollbrand, die Flammen hatten auf einen Motorroller, einen Holzverschlag sowie mehrere Bäume übergegriffen. Der Brand drohte auf das Wohnhaus überzugreifen. Die Feuerwehr setzte umgehend einen Atemschutztrupp mit Hohlstrahlrohr ein und verhinderte so ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus. Zwei weitere Trupps unterstützten die Brandbekämpfung des Schuppens und der Bäume mit Hohlstrahlrohren, so dass der Brand schnell unter Kontrolle gebracht war.