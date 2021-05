Düsseldorfer Süden : Keine Hilfe für angeschlagene Vereine

Düsseldorf Die Bezirksvertretung 10 im Düsseldorfer Süden hat die Bitte der Südsinger, sie in der Corona-Krise mit 800 Euro zu unterstützen, abgelehnt. Es gab es eine hitzige Diskussion. Warum die Lokalpolitiker die Entscheidung so getroffen haben.

Bedenkt man, wie viele Millionen Euro gerade im Stadtteil Garath investiert werden, sind 800 Euro nicht sehr viel Geld. Dennoch entzündete sich in der Mai-Sitzung der Bezirksvertretung 10 an einem Antrag auf Fördermittel in dieser Höhe eine hitzige Debatte, die ausschlaggebend für künftige Entscheidungen des Gremiums sein könnte.

Wer beim Singen dabei ist, legt einen Euro in die gemeinsame Kasse. Davon wird der Chorleiter bezahlt. „Aber ohne die Treffen fallen natürlich auch diese Beiträge weg“, sagt Treudt. Im Bemühen, Stefan Oechsle weiterhin bezahlen zu können, haben sich die Südsinger an die BV 10 gewandt.

Die Meinung war geteilt, ob der Bitte des Chores stattgegeben werden sollte. In den Reihen der SPD und der Grünen wurde die wichtige Seniorenarbeit des Chores betont. „Es ist eine tolle Gruppe, die tolle Dinge erreicht – gerade in der jetzigen Situation“, sagt SPD-Bezirksvertreterin Christiane Sieghart-Edel.

Deren Vertreter Jörg Dietrich warnte, eine Ungleichbehandlung der Vereine zu schaffen. „Die Mitglieder sollen selbst das Geld organisieren, um ihr Angebot aufrecht zu erhalten“, so Dietrich. Sein Parteifreund Tim Oelbracht warnte, dass ein Präzedenzfall geschaffen werde, wenn man den Südsingern das Geld zubillige. „Die Summe von 800 Euro wäre für uns zwar zu stemmen. Aber viele Vereine geraten im Augenblick wegen Corona in Schieflage – und es kämen mehr Anträge, was den Steuerzahler tausende von Euro kosten würde“, so Oelbracht.