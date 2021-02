Einsatz in Düsseldorf-Garath eskaliert : Düsseldorfer Bruderschaft mit Hilfe von Polizei von Spielplatz verwiesen

Einsam und verlassen war der Spielplatz an der Peter-Behrens-Straße am Donnerstagmittag. Er soll umgebaut werden. Foto: Andrea Röhrig

Düsseldorf Mehrere Mitglieder der rechten Szene aus Düsseldorf-Garath wurden wegen Corona-Vorgaben von einem Spielplatz verwiesen. Die Polizei musste anrücken und den Ordnungsdienst der Stadt unterstützen.

Eigentlich wäre der Umbau des Spielplatzes an der Peter-Behrens-Straße gerade im vollen Gang. Im Frühjahr, dann, wenn es die Menschen nach draußen zieht, sollte er wieder eröffnet werden. Im Januar vor einem Jahr hatten sich Kinder aus mehreren Garather Kindergärten und zwei Grundschulen mit ihren Ideen beteiligt, ein Wasserspielplatz soll es werden.

Doch derzeit sieht es dort so aus wie immer, oder noch trostloser, da ja im Zuge des geplanten Umbaus bereits einige Spielmöglichkeiten entfernt wurden. Und lägen die Arbeiten wie zugesagt in ihren letzten Zügen, dann, davon ist Angelika Kraft-Dlangamandla überzeugt, hätte sich nicht das abgespielt, was die Stadt von Dienstagnachmittag gemeldet hat.

Ein Passant hatte beobachtet, dass sich rund zwölf Erwachsene auf dem Kinderspielplatz zusammengerottet hatten. Der Zeuge rief den Ordnungsdienst, da ein Treffen von so vielen Menschen nicht den Corona-Bestimmungen entspricht. Der OSD soll nach Beobachtungen vor Ort mit einer größeren Einsatzstärke angerückt sein, wohl wissend, was den Kräften blühte: Die vor Ort ertappten sechs Leute zeigten sich laut Stadt „uneinsichtig und unkooperativ“ und ignorierten einen im Verlauf des Gesprächs erteilten Platzverweis.

Stattdessen, so die Stadt, seien weitere Freunde der sechs hinzugekommen. Beobachter der Szene berichten, dass es sich bei den renitenten Spielplatzbesuchern um bekannte Mitglieder der in der rechten Szene verwurzelten Bruderschaft Deutschland gehandelt haben soll. 2017 hatte sich im Stadtteil zunächst die Bruderschaft Garath gegründet, die sich später umbenannte. Unter anderem beteiligen sich deren Mitglieder offen an Anti-Corona-Demonstrationen. Im Sommer 2019 war eine Abordnung vor dem Rheinbad aufmarschiert, nachdem es im Bad zu Problemen mit Badegästen gekommen war.

Nach Stadtangaben verkündeten einige Gruppenmitglieder während des laufenden Einsatzes am Dienstagnachmittag, dass sie sich unmittelbar nach Abrücken der Ordnungskräfte erneut versammeln würden. Daraufhin rief der OSD die Polizei zu Hilfe. Bei der Ankunft weiterer Einsatzteams und der Polizei löste sich die Ansammlung auf, vier der Flüchtenden konnten aber im Umkreis gestellt werden, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt weiter. Diese leitete Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Weil sich auf dem Spielplatz immer wieder Mitglieder der Bruderschaft treffen, haben sich die Bezirksverwaltungsstelle mit ihrem Leiter Uwe Sandt und den Mitgliedern der Bezirksvertretung 10 darauf verständigt, dass dieser Spielplatz priortär umgebaut werden soll. Dafür ist rund eine halbe Million Euro bereitgestellt worden, ein Großteil (290.000 Euro) soll als Zuschuss aus dem Topf des Stadtteilerneuerungsprojektes Garath 2.0 kommen.

Hintergrund des von vielen Seiten geforderten Tempos bei dem Umbau ist nicht nur, dass die Spielgeräte unattraktiv sind, sondern dass laut Spielplatzsatzung Menschen ohne Kinder keinerlei Befugnis, sich auf einem Spielplatz aufzuhalten. Sie können deshalb viel einfacher von den Ordnungsdiensten vertrieben werden. Die Spielplatzfläche soll zudem so ausgeweitet werden, dass es keine legale Möglichkeit mehr zum Treffen von Erwachsenen geben soll.

Dass das eine Handhabe gegen die Mitglieder der Bruderschaft sein könnte, die sich den Spielplatz als einen ihrer Treffpunkte in Garath auserkoren habe, darauf setzt auch die Linken-Vertreterin in der BV 10, Angelika Kraft-Dlangamandla. Sie drängt die Verwaltung zur sofortigen Umsetzung des Umbaus des Spielplatzes an der Peter-Behrens-Straße und hat deswegen für die nächste Sitzung des Gremiums am kommenden Dienstag, 23. Februar.