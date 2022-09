In Düsseldorf und Hilden : Autofahrer flüchtet zweimal vor Polizei-Kontrollen

Düsseldorf/ Hilden Er fuhr 28 km/h schneller als erlaubt, wurde geblitzt und sollte einer Polizistin nur seine Personalien geben – das war offenbar zuviel für einen Golf-Fahrer, nach dem nun gefahndet wird.

Die Polizei Hilden sucht einen 30 bis 40 Jahre alten, dunkelhaarigen Mann, der am Steuer eines Mietwagens gleich zweimal vor der Polizei geflüchtet ist. Um 10.45 Uhr war der schwarze Golf am Dienstag auf der Straße Am Schönenkamp in Hilden mit Tempo 78 geblitzt worden. Als eine Polizistin den Fahrer stoppen wollte, wendete dieser und raste in Richtung Düsseldorf davon.