Engagiert zu den Themen Sterben, Tod und Trauer : Hospizverein sucht neue Helfer in Benrath

Düsseldorf Im Düsseldorfer Süden begleiten Ehrenamtler Kranke und Sterbende. Ausgebildet werden sie von der ökumenischen Hospizbewegung.

Margot Steinberg und Maria Nieswand gehen offen mit dem Thema Tod um. „Das hängt mit meiner Haltung zum Leben zusammen, da gehört für mich das Ende dazu“, sagt Margot Steinberg. Sie besucht aktuell an einem festen Tag einen Schwerstkranken, ist gerade noch neu im Team. Beide Frauen engagieren sich ehrenamtlich bei der Ökumenischen Hospizbewegung Düsseldorf–Süd. Sterben und Trauer gehören für sie zum Leben. Im Ehrenamt treffen sie auf Menschen in Ausnahmesituationen.

„Wir begleiten Sterbende und ihre Angehörigen“, sagt Koordinatorin Daniela Grammatico. Das findet bei den Menschen zu Hause statt, in Pflegeheimen und in Krankenhäusern. Außerdem gibt es eine Kooperation mit dem stationären Caritas-Hospiz in Garath. Aktuell sind 40 Ehrenamtliche tätig, doch es gibt mehr Anfragen, als das Team gerade als Kapazität anbieten kann. Deshalb werden neue Ehrenamtliche gesucht, die mitmachen möchten. Maria Nieswand ist vier Jahre im Team: „Ich bin mir sicher, dass ich selbst sehr von diesem Ehrenamt profitiere“, sagt sie. „Ich glaube, ich kann gut auf Menschen eingehen.“ Die Ehrenamtlichen schauen, was den Menschen gut tun kann.