“United we kick it“ in Düsseldorf : Jugendfest in Benrath verbindet Musik und Sport

Jugendfest in Benrath verbindet Musik und Sport

“United we kick it“ in Düsseldorf

Maya (v.l.), Lauri, Jan und André von der Band „Homemade Justice“ spielen am Sonntag beim Jugendfest in Benrath. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Am Sonntag stehen im Benrather VfL-Stadion Fußball und Musik im Mittelpunkt. Mit dabei ist eine neue Düsseldorfer Band, die unter anderem ihren ersten eigenen Song präsentiert.

Sie nennen sich „Homemade Justice“, sind eine neu gegründete Düsseldorfer Jugendband und fiebern ihrem großen Auftritt entgegen, wenn das Jugendprojekt „United we kick it“ am Sonntag, 28. August, im Benrather VfL-Stadion von 12 bis 18 Uhr zu einem Fest für kleine und große Kids einlädt und unter dem verbindenden Motto „Fußball und Musik“ jede Menge „Action“ garantiert.

Live-Bands heizen auf einer Showbühne mit Rock und Rap die Stimmung an. Hobbyfußballer aus Düsseldorfer Jugendfreizeiteinrichtungen messen in einem Turnier ihre Kräfte. Mitmachen ist für Besucher angesagt, wenn Fußballtrainer vom VfL Benrath Dribbeltricks verraten, Basketball-Profis vom TUS Hilden zum Körbewerfen beim 3x3 animieren und die Düsseldorf Panther in einer Half-time-Show den besten Football-Kicker küren. Für Musikfans haben Mitglieder von „Freeze4U“ einen Proberaum mit Instrumenten eingerichtet.