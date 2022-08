Annette-Gymnasium in Düsseldorf : Benrath hat jetzt eine „Schule der Vielfalt“

Als Schule der Vielfalt will die Schulgemeinschaft am „Annette“ ein geschütztes Umfeld für Alle schaffen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Das Annette-Gymnasium ist nach der Joseph-Beuys-Gesamtschule die zweite Projektschule in Düsseldorf. Das Programm will die Akzeptanz unterschiedlicher Lebensweisen fördern.

Am Annette-von Droste-Hülshoff-Gymnasium sollen sich alle sicher, ernst genommen und verstanden fühlen. Jetzt ist das Benrather Gymnasium die 63. Schule in Nordrhein-Westfalen und die zweite in Düsseldorf, die als „Schule der Vielfalt“ Zeichen für Toleranz, Akzeptanz und Vielfalt setzen will. Dazu wurde in der Schule offiziell eine Plakette am Schulgebäude angebracht und eine Erklärung unterzeichnet.