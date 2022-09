„Diese Antworten überzeugen nicht“ : Zoff um Bierbörsen-Blitzer in Leverkusen geht weiter

Zoff um Bierbörsen-Blitzer in Leverkusen geht weiter

Leverkusen Der Zoff um die Bierbörsen-Blitzer in der Stadt geht weiter. Die Rechtfertigung der Stadtverwaltung zu ihrem Vorgehen bei Tempokontrollen rund um das Opladener Festgelände der Bierbörse überzeugt die beiden Ratsparteien nicht.

Der politische Steit um Tempolimit und -kontrollen zur Zeit der Bierbörse rund um das Opladener Festgelände geht weiter. Die von der Verwaltung über das Ratsinformationssystem erteilte Antwort auf eine Anfrage der CDU reicht den Christdemokraten nicht. „Liebe Verwaltung der Stadt Leverkusen, diese Antworten überzeugen nicht“, schreibt Matthias Itzwerth von der CDU Opladen. „Es bleibt ein Geschmäckle. In den sozialen Medien ist häufig das Wort ,Abzocke‘ zu lesen, nennen wir es zumindest bürgerunfreundliches Verwaltungshandeln.“ Die Stadt hatte in ihr Vorgehen eines Tempolimits auf 30 Stundenkilometer und durchgängiger Kontrollen verteidigt und mit den besonderen Gefahren für Verkehrsteilnehmer durch den Autoverkehr begründet. Sie räumte ein, dass an den Festtagen der Bierbörse 4313 Autofahrer „geblitzt“ und mit Verwarn- oder Bußgeldern belegt wurden.