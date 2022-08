Unfallwagen sichergestellt : Auto rast in Schülergruppe – Wetter erschwert Ermittlungen

Foto: Patrick Schüller 18 Bilder Mehrere Fußgänger bei Unfall in Düsseldorf verletzt

Düsseldorf Ein Mann ist am vergangenen Mittwoch mit seinem Auto in Benrath in eine Gruppe Schüler gefahren. Es gab mehrere Schwerverletzte. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache, doch das Wetter spielte in den letzten Tagen nicht so richtig mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schroeter

Fünf Verletzte, darunter mehrere Schüler, gab es bei einem schweren Verkehrsunfall in Düsseldorf-Benrath am Mittwoch vergangener Woche (24. August 2022). Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern noch an. Das liegt teilweise auch am Wetter.

Ein 35-Jähriger war mit seinem Mercedes in eine Schülergruppe gefahren – vier Kinder und ein Vater wurden zum Teil schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich an der Ecke Hildener und Humperdinckstraße. Die elf und zwölf Jahre alten Kinder waren auf dem Weg zur Schule und wechselten bei Grün die Straßenseite.

„Die beiden schwer verletzten Kinder konnten die Intensivstation mittlerweile wieder verlassen“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Auch dem Vater gehe es wieder besser.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Offenbar überholte der Autofahrer trotz unklarer Verkehrslage einen anderen Wagen. Dabei soll er dann die rote Ampel übersehen haben. Angeblich, weil die Sonne tief stand und ihn blendete.

Um genau das zu überprüfen, waren Beamte am nächsten Tag zur gleichen Uhrzeit am Unfallort. „Aber das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, es war bewölkt“, sagte der Sprecher. Auch am darauffolgenden Tag sei eine Überprüfung nicht möglich gewesen.

Lesen Sie auch Schwerer Unfall in Düsseldorf : Autofahrer fährt in Schülergruppe – fünf Verletzte

Als sich die Sonne dann endlich zur Unfallzeit wieder zeigte, hätte sich der Stand aber wegen der fortschreitenden Jahreszeit leicht geändert, sodass eine zweifelsfreie Überprüfung nicht mehr möglich gewesen sei.

Kennen Sie schon unseren Düsseldorf-Podcast Rheinpegel? Diesmal: Welche Düsseldorfer Kneipen boykottieren die Fußball-WM in Katar? Welche Annehmlichkeiten kann sich die Stadt wegen leerer Kassen bald nicht mehr leisten? Und wird die Graf-Adolf-Straße bald zweispurig für Autos? Jetzt hören: Den Rheinpegel finden Sie auch in Ihrer Podcast-App. Einfach hier klicken!