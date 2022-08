An diesem Samstag : Tennis-Schnuppern beim GSV

„Bei uns kann man günstig Tennis spielen, und man kann praktisch jederzeit spielen“: Jürgen Unger ist Abteilungsleiter beim Garather Sportverein. Foto: RP/GSV-Tennis

Düsseldorf-Süd Lust auf Tennis? Während andere Vereine Interessenten auf eine Warteliste setzen müssen, sind zum Beispiel in Garath noch Kapazitäten frei. An diesem Samstag ab 15 Uhr bietet der GSV Schnuppertennis und Infos auf seiner Anlage an der Koblenzer Straße.

Tennis im Düsseldorfer Süden? Das gestaltet sich mitunter schwierig, denn die drei reinen Tennisclubs in Benrath, Holthausen und Wersten sind inzwischen so gefragt, dass Interessenten sich auf eine Warteliste setzen lassen müssen. Doch es gibt ja noch die Tennis-Abteilungen von TSG Benrath, Garather (GSV) und Hellerhofer Sportverein (HSV) sowie der SG Benrath-Hassels mit freien Kapazitäten. So veranstaltet die Tennisabteilung des GSV an diesem Samstag, 27. August, einen geselligen Kennenlern-Nachmittag auch für Neu-Einsteiger (15 bis 18 Uhr auf der Anlage, Koblenzer Straße 133). Abteilungsleiter Jürgen Unger gibt Auskunft.

Andere Clubs haben Wartelisten, Sie nicht – wie kommt’s?

Unger Wir sind ja nicht die einzigen, die noch Mitglieder aufnehmen können. In Garath ist das Umfeld strukturell für den Tennissport einfach schwieriger als etwa in Benrath. Hinzu kommt, dass Neubaugebiete fehlen mit jungen Familien, die Sport und Geselligkeit im Verein suchen.

Wie behaupten Sie sich bei diesen Rahmenbedingungen?

Unger Vor allem durch zwei wichtige Botschaften: Bei uns kann man günstig Tennis spielen, und man kann praktisch jederzeit spielen, weil die Plätze nicht gerammelt voll sind wie in manchem Boom-Verein. Außerdem sind wir zuversichtlich, was das Umfeld angeht: Garath ist dabei, sich wieder zu verjüngen. Und die Paulsmühle, wo in den nächsten Jahren hunderte neue Wohnungen entstehen, gehört ja durchaus auch zu unserem Einzugsgebiet. Nicht zu vergessen Urdenbach. Als vor ein paar Jahren die TSV-Tennisabteilung dichtmachte, sind bereits zahlreiche Urdenbacher zu uns gestoßen. Sie fühlen sich wohl im GSV.

Andere Tennisclubs haben zum Beispiel noch ein Beachvolleyballfeld oder eine kleine Kletterwand auf der Anlage. Was hat die GSV-Abteilung da zu bieten?

Unger Wir haben zwei Boulebahnen, die rege genutzt werden. Von Tennisfreunden, die altersbedingt umgestiegen sind, aber auch von anderen, die gerne Boule spielen. Auch das wird ein Aspekt sein bei unserem Kennenlern-Nachmittag an diesem Samstag, 27. August, ab 15 Uhr. An Tennis und/oder Boule Interessierte können mich aber auch gerne direkt kontaktieren. Wir haben günstige Schnupperangebote, für den Rest der Freiluft-Saison sowieso.

Kontakt GSV-Tennis, Abteilungsleitung, juergen.unger@gmx.de, Telefon 0174 4602868.





(gut)