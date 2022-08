Sturmtief beschädigte im Februar das Dach des Bürgerhauses Benrath schwer : Dacharbeiten am Bürgerhaus dauern bis September

Düsseldorf Nach dem Ende der Arbeiten können die Nutzer wieder in den zweiten Stock ziehen. Nach der Reparatur kommt eine Photovoltaikanlage aufs Dach. Das war auf dem alten Dach bislang nicht möglich.

Am Bürgerhaus Benrath wird gegenwärtig der Sturmschaden beseitigt, den das Tief „Zeynep“ im Februar an der Bedachung verursacht hat. Sowohl das Dach als auch die darunterliegende Holzdeckenkonstruktion des zweiten Obergeschosses am städtischen Gebäude an der Telleringstraße waren in der Nacht auf den 19. Februar zerstört worden. Die notwendigen Reparaturarbeiten mit Abriss und Wiederaufbau, welche mit einer Sperrung der Telleringstraße in Höhe des Bürgerhauses verbunden sind, sollen im September abgeschlossen werden, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt.