Saisonauftakt bei der SG Benrath-Hassels : Fortuna-Legenden spielen beim SG-Sommerfest

Jugendkoordinator Julien Brauers (l.) und Fortuna Legende Wilfried Woyke freuen sich auf das Festwochenende. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Am Wochenende startet die SG Benrath-Hassels in die neue Fußballsaison mit Nachwuchsturnieren und Kinderbelustigung. Die Traditionsmannschaft von Fortuna Düsseldorf kommt zu einem Benefizspiel auf die Bezirkssportanlage Am Wald.

Die SG Benrath-Hassels feiert am kompletten Wochenende mit zwei Sportveranstaltungen die Saisoneröffnung für ihre Jugend- und Seniorenteams. Als Höhepunkt ist am Samstag die Traditionsmannschaft von Fortuna Düsseldorf zu einem Benefizspiel auf der Bezirkssportanlage Am Wald zu Gast und misst mit den Alten Herren der heimischen SG die Kräfte.

Samstag und Sonntag wetteifern 450 Jungen und Mädchen um Pokale, Medaillen und Urkunden. Bei dem Nachwuchsturnier stehen sich in den Altersklassen Bambini bis D-Jugend teils gemischte Mannschaften gegenüber. Der Erlös beider Sportevents kommt den SG-Jugendteams und der Tafel in Hassels zugute.

Den Anstoß des prominent besetzten „Senioren-Kicks“ am Samstag wird Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller um 16 Uhr vollziehen. Fortuna-Größen wie Dennis Prostka, Robert Niestroj und Marc Sesterhenn sind für einen Einsatz im Aufgebot der Traditionself vorgesehen. Torwart-Legende Wilfried Woyke hat mit einem persönlichen Besuch bei der Sportgemeinschaft im Vorfeld die Werbetrommel gerührt. Gemeinsam mit Weggefährte Egon Köhnen zählt Woyke zum Zuschauerkreis.

Nach dem Schlusspfiff werden sich die Promis in einer „dritten Halbzeit“ selbstverständlich Fan-nah geben und beim launigen Austausch von Fußball-Anekdoten auch für Selfies und Autogramme zur Verfügung stehen.

Die von Julien Brauers und Peter Kuhnert organisierten Turnierspiele der Jugendmannschaften beginnen am Samstag und Sonntag jeweils um 10 Uhr. Mit dem VfL Benrath, Garather SV und SV Wersten 04 haben drei Südclubs ihre Teilnahme zugesagt. Aus dem Düsseldorfer Stadtgebiet reisen weitere Lokalkontrahenten an – vom Lohauser SV bis zu Sportring Eller. Als Gäste aus dem benachbarten Hilden garantieren die SpVgg. 05/06 und der VfB Hilden spannende Begegnungen. Die SG Benrath-Hassels ist als Turnierausrichter mit Teams in allen Altersklassen vertreten und hofft auf einen Erfolg insbesondere der eigenen D1, die gegenwärtig als Qualifikant um den Aufstieg in die Leistungsklasse kämpft.