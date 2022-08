Benrather Initiative will einen am Markplatz : Der Stadtbezirk 9 bekommt drei Trinkwasserbrunnen

Erhard Treutner, Sprecher und Begründer der Initiative (r.), übergab an Bezirksbürgermeister Karl-Heinz Graf Unterschriften für einen Trinkwasserbrunnen am Benrather Marktplatz. Foto: BIN

Düsseldorf Die Benrather Initiative für Nachhaltigkeit setzt sich mit einer Unterschriftenaktion für einen weiteren Wasserspender am Marktplatz in Benrath ein. Am Kamper Acker, im Einkaufszentrum Altenbrückstraße und am Schlossufer sind schon welche geplant.

Wer am Wasserwerk in Flehe vorbeiradelt, sieht fast immer Radfahrer, die am dortigen Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke Halt machen und sich einen Schluck genehmigen. Um so mehr sind es, je höher die Temperaturen sind. In Düsseldorf werden zurzeit elf Trinkwasserbrunnen von den Stadtwerken betrieben. Sie stehen zum Beispiel am Skatepark Eller, auf der Schadowstraße und im Stadtwerke-Park.

Doch es gibt stadtweit einen viel höheren Bedarf, vor allem angesichts der Klimakrise, die jetzt schon mehr heißere Tage in Düsseldorf als noch vor ein paar Jahren mit sich bringt. So hatte die Bezirksvertretung (BV) 9 bereits im Oktober 2020 beschlossen, dass in ihrem Stadtbezirk, in dem es bislang keinen Trinkwasserbrunnen gibt, drei aufgestellt werden sollen. Das dafür benötigte Geld für zwei Wasserständer in Höhe von zusammen 30.000 Euro hatten die Stadtteilpolitiker bereits damals aus den ihnen zur Verfügung stehenden Bauunterhaltungsmitteln bereitgestellt. Diese drei Standorte wurden dabei ausgesucht: am Kamper Acker in Holthausen, im Einkaufszentrum Altenbrückstraße in Hassels und am Benrather Schlossufer. Für die beiden erstgenannten setzt Bezirksverwaltungstellenleiter Nils Dolle auf eine baldige Umsetzung durch die Stadtwerke; um die Umsetzung des dritten Trinkwasserbrunnens soll sich die Stadtverwaltung kümmern.

Nun gibt es den Wunsch für einen weiteren Standort: Für einen Trinkwasserspender im Herzen Benraths macht sich die Benrather Initiative für Nachhaltigkeit (BIN) stark. Eine Abordnung mit rund 25 Mitgliedern übergab jetzt an Bezirksbürgermeister Karl-Heinz Graf eine Unterschriftenliste, die rund 190 Mitbürger unterschrieben hatten. Diese hoffen nun darauf, dass sich Graf über die BV 9 dafür einsetzt, dass gleich neben den Brunnen am Marktplatz ein Trinkwasserbrunnen aufgestellt wird. Dass die Verwaltung derzeit plant, einen am Benrather Schlossufer zu platzieren, widerspricht nach Meinung von Erhard Treutner, Sprecher und Begründer der Initiative, nicht einem zweiten Trinkwasserspender mitten in der Fußgängerzone: „Der zentrale Brunnen am Marktplatz wäre ein guter Ort.“ Er ist sich sicher, dass damit auch die Aufenthaltsqualität der kleinen, aber feinen Fußgängerzone erhöht werden kann. Aus seiner Sicht wäre das Angebot sowohl für Eltern mit kleinen Kindern wie auch für Senioren gut geeignet: „Vor allem ältere Menschen haben anders als junge Leute nicht immer ihre eigene Trinkflasche überall dabei.“