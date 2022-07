Schützenfeste in Düsseldorf : Nur wenig Besucher bei Schützenkirmes

Düsseldorf Seit Freitag feiern die St.-Cäcilia-Schützen in Benrath ihr Schützenfest. Sogar eine Kirmes gibt es wieder auf dem Schützenplatz. Autoscooter-Betreiber Daniel Spagerer-Nickel ist jedoch enttäuscht über die schlechte Resonanz.

Dabei hat das Schützenfest in Benrath Tradition. Dieses Jahr fand es zum 469. Mal statt. Am Sonntag zogen mehrere hundert Schützen im Spielmannszug und mit Paraden durch die Straßen – doch Zuschauer am Straßenrand fehlten weitestgehend. Auch der Schützenplatz der Schützenbruderschaft St. Cäcilia Benrath wurde anscheinend nur von vereinzelten Besuchern gefunden – dementsprechend herrschte meist gähnende Leere. „Sowas habe ich noch nie erlebt, dass so wenig Leute da sind“, sagt Daniel Spagerer-Nickel vom Schaustellerbetrieb Nickel und Sohn, der mit seinem Autoscooter extra aus Ingelheim angereist ist.

Die Familie ist bereits in der siebten Generation im Schaustellergewerbe, in der vierten mit einem Autoscooter. „Die Coronazeit haben wir mit Tagesjobs in Freizeitparks, einem Schrottunternehmen und anderem durchgestanden. Aber in diesem Autoscooter steckt unser Herz! Wenn Uropa, Opa und Papa das schon gemacht haben, steckt einem das einfach im Blut“, sagt er mit begeistertem Blick auf sein Fahrgeschäft. Doch der Anblick der leeren Fahrfläche dämpft seine Stimmung erheblich. „Eigentlich sind wir ja froh, dass es wieder los geht, aber wenn die Besucher ausbleiben ist das für uns eine Katastrophe. Wir werden wohl nicht nochmal wiederkommen.“ An der Qualität des Fahrgeschäftes kann es nicht liegen. Jeder, der mit dem Autoscooter fährt, hat ein Grinsen im Gesicht. Da kann Papa seinen sechsjährigen Sohn getrost den ersten Fahrversuch unternehmen lassen. Zum Glück ist das Touchieren eines anderen Wagens sogar erwünscht.