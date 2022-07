Abkühlung in Mönchengladbach : Wo die Brunnen fließen und sprudeln

Mönchengladbach In der Stadt gibt es jede Menge Zierbrunnen, die sich an heißen Tagen ideal für eine Abkühlung eignen. Nur trinken sollte man aus ihnen nicht. Eine kleine Übersicht.

Mönchengladbach hat über die Jahre nicht unbedingt nah am Wasser gebaut, selbst der namensgebende Bach fließt in weiten Teilen unterirdisch. Es gibt aber eine Reihe Zierbrunnen im Stadtgebiet, die besonders an heißen Tagen wie dem heutigen Dienstag über ein wenig Abkühlung in der Umgebung sorgen. Einige davon werden von der Stadttochter Mags betrieben, diese Brunnen sind seit Anfang April eingeschaltet. Der Zeitpunkt orientiert sich auch daran, wann es nicht mehr friert. Und eine ganze Reihe weiterer Brunnen sprudeln deshalb, weil es Paten gibt, die den laufenden Betrieb finanzieren oder sich gar ganz darum kümmern. Dazu gehören etwa der Pferdebrunnen auf dem Lindenplatz in Wickrath, der Regenbaumbrunnen auf dem Marktplatz in Odenkirchen und der Brunnen auf dem Giesenkirchener Marktplatz. Sie spenden zwar Abkühlung, aber Vorsicht: Das Wasser ist nicht zum Trinken da, Trinkwasserbrunnen gibt es noch immer keinen in der Stadt.