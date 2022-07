Wasser für Mensch und Vierbeiner : Trinkwasserbrunnen für Grefrather Markt

So soll der Trinkwasserbrunnen aussehen. Bestellt ist die Anlage bereits. Foto: Gemeindewerke Grefrath

Grefrath Es ist Zeit für eine kostenlose Erfrischung: Die Gemeindewerke installieren auf dem Marktplatz einen Trinkwasserbrunnen. So soll die Attraktivität des Grefrather Zentrums weiter gesteigert werden.

Das Bestreben, den Marktplatz in Grefrath attraktiver zu gestalten, geht weiter. Die Gemeindewerke der Niersgemeinde werden auf dem Markt einen Trinkwasserbrunnen installieren. Alle, die spontan Durst haben oder die Trinkwasserflasche für die weitere Radtour füllen möchten, können sich kostenfrei bedienen. Selbst an die Vierbeiner ist gedacht. Auch für Hunde wird es eine Vorrichtung geben, um Wasser zu trinken. Zusammen mit der zukünftigen Eröffnung des Bürgerservices erhält der Marktplatz in Kürze eine weitere Aufwertung.