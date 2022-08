Gastronomie in Düsseldorf : Eisdiele zieht innerhalb von Benrath um

Natalie und Tim Seidel ziehen mit ihrer Eisdiele in die Räumlichkeiten des ehemaligen Fair-Cafés in die Fußgängerzone an der Görresstraße. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Seit Montag, 1. August, hat die Eisdiele „Nat & Tim“ geschlossen. Die Neueröffnung an der Görresstraße ist am 13. August. Das neue Eiscafé bekommt 15 Sitzplätze innen.

Lediglich 80 Meter liegen zwischen altem und neuem Ladenlokal. Und der neue Standort hat einige Vorteile zu bieten, wie die Sichtnähe zum Benrather Marktplatz und die kinder- und kundenfreundliche Lage in einer Fußgängerzone. Und das neue Eiscafé ist sogar anders als das Geschäft an der Börchemstraße barrierefrei und bietet genügend Platz für gemütliche Innen- und Außenplätze. Und für die Jüngsten soll es sogar eine Spielecke geben. Die Eröffnung ist für den 13. August geplant.

Doch es war keineswegs die beengte Lage an der Börchemstraße mit einem schmalen Bürgersteig und stark frequentiertem Bus- und Straßenverkehr unmittelbar vor dem Eingang, die Natalie und Tim Seidel veranlasst haben, sich nach einer neuen Bleibe im Stadtteil umzusehen. „In unserem Ladenlokal gibt es seit Dezember einen Wasserschaden“, berichtet der Eisdieleninhaber. Stellenweise ist er Putz von der Wand gebröckelt. „Leider ist die notwendige Sanierung seitens der Eigentümer noch immer nicht durchgeführt worden“, berichtet Seidel. Aus diesem Grund habe man sich zum Standortwechsel entschlossen. Die Aktionsgemeinschaft Benrath half bei der Suche mit einem passenden Tipp. „Wir wollten unbedingt in Benrath bleiben“, betont Natalie Seidel, die mit ihrer Schulzeit auf dem Annette-Gymnasium nur beste Erinnerungen an die „Schlossstadt“ verbindet.

In den zweiwöchigen Betriebsferien bis Mitte August, welche die nette Eisverkäuferin Nicoletta für einen Heimaturlaub in Italien nutzt, wird die neue Eisdiele eingerichtet und der Umzug vollzogen. Und eines ist klar: „Erna“ muss mit. Das lebensgroße Kuh-Maskottchen, das die Benrather Eisdiele seit der Eröffnung vor drei Jahren als Blickfang geziert hat, ist den Kunden ans Herz gewachsen. Vor allem von den Kindern wird „Erna“ heiß geliebt und bekommt immer wieder Streicheleinheiten.

Apropos Kinder: Dem eigenen Nachwuchs Vicky, Maddy und Ferdi ist es zu verdanken, dass die Seidels 2018 beruflich auf das Eis machen umgeschwenkt sind. „Wir wollten eine gesunde Ernährung für unsere Kinder praktizieren“, betont Natalie Seidel. In Punkto Eis haben die studierte Fotografin und der Kaufmann im elterlichen Hydraulikbetrieb die Sache selbst in die Hand genommen. Monatelang wurden daheim im Keller in einem Eislabor Rezepte ausgetüftelt. Die Geschäftsidee Eis mit natürlichen Zutaten, weniger Zucker, echten Früchten aus der Region und „gewürzten“ Eissorten im wechselnden Angebot ist aufgegangen. Inzwischen beliefert das Unternehmen „Nat & Tim“ sechs Stores in Düsseldorf, am Stammsitz Monheim sowie in Langenfeld.