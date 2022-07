Ehrenamtliches Engagement : Mehr Denkmal-Paten für den Stadtbezirk 1 gesucht

Stadtbezirk 1 Das Kulturamt wirbt um Ehrenamtler, die sich um öffentliche Objekte kümmern. Warum dieses Engagement für die Kunst im öffentlichen Raum wichtig ist.

Das Spektrum der Objekte mit Betreuung durch Paten reicht von Gedenktafeln, beispielsweise für Adolph von Vagedes am Ratinger Tor, über die Skulptur Gießerjunge am Marktplatz bis hin zum Stadterhebungsmonument am Burgplatz. Der Kulturausschuss hatte im März die Verwaltung beauftragt, bis zum Herbst ein Konzept zur Pflege und Sichtbarkeit von Kunst im öffentlichen Raum zu erarbeiten. Das Kulturamt plant, in diesem Konzept auch die Themen Patenschaft und Sponsoring zu beleuchten.