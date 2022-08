Energiesparen in Leverkusen : FDP: Jede zweite Laterne in Nebenstraßen ausschalten

Leverkusen Laternen, Ampeln, Heiztemperatur: Die Liberalen drängen die Stadt auf Prüfung von Energieeinsparmöglichkeiten. Der spezielle Arbeitskreis der Verwaltung soll „mutige“ Vorschläge machen.

Jede zweite Straßenlaterne in Nebenstraßen aus: Das ist ein Vorschlag von mehreren, die die FDP nun der Stadt macht. „Überall in Deutschland machen sich die Kommunen auf, um Energiesparkonzepte für den Herbst/Winter zu erstellen, auch Leverkusen hat einen sogenannten Krisenstab Energie eingerichtet“, sagt Fraktionschefin Monika Ballin-Meyer-Ahrens. Der Arbeitskreis solle „mutige Vorschläge machen“. Sie selbst regt unter anderem an: „Öffentliche Gebäude sollten keinesfalls mehr beleuchtet werden. Die Raumtemperatur in den Büros kann problemlos auf 20 Grad begrenzt werden. Und wir könnten in unserer Stadt endlich die Ampelschaltung im Nachtbetrieb an vielen Stellen ab 21 Uhr abschalten.“