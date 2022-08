Feuerwehreinsatz in Remscheid : Drei Verletzte bei Wohnungsbrand

Feuerwehreinsatz in Remscheid

Nur mit Atemschutz konnten die Feuerwehrleute den Brand an der Rosenhügeler Straße bekämpfen.. Foto: Ralf Kollmann Foto: Ralf Kollmann

Remscheid Rauchgasvergiftungen durch Feuer an der Rosenhügeler Straße.

(red) Drei Verletzte forderte am Montagvormittag ein Brand in einem Gebäude an der Rosenhügeler Straße. Nach Angaben der Feuerwehr hatten die Personen versucht, das Feuer zu löschen und zogen sich dabei vermutlich Rauchgasvergiftungen zu, die im Sana-Klinikum behandelt werden mussten.