Düsseldorfer Familienhilfe : Ein Dankeschön-Fest für Leih-Omas und Seniorenhelfer

Die Ehrenamtler halten die Stadt zusammen, sagte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) beim Fest am Bürgerhaus Benrath. Foto: Georg Salzburg (salz)

Düsseldorf Seit mehr als 20 Jahren engagieren sich Leih-Omas und -Opas, Spielplatz-Paten und Seniorenhelfer in Düsseldorf. Das Sommerfest zum Jubiläum wurde jetzt nachgeholt.

Familienförderung unter dem Motto „Aktiv und engagiert“ gibt es in Düsseldorf seit der Jahrtausendwende. Coronabedingt hatte die Jubiläumsfeier zum „Zwanzigsten“ im Vorjahr ausfallen müssen. Jetzt organisierte das Jugendamt nachträglich ein Sommerfest mit Musik, Tanz und Zauberei im „Garten“ des Benrather Bürgerhauses, um allen Ehrenamtlichen aus den Programmen „ Leihoma und Leihopa “, „Gemeinsam für Seniorinnen und Senioren“ sowie „Spielplatzpatinnen und Spielplatzpaten“ für ihren persönlichen Einsatz zu danken.

„Ehrenamtliche Tätigkeit hält Düsseldorf zusammen“, betonte Oberbürgermeister Stephan Keller in seiner Begrüßungsrede und würdigte die Arbeit der aktuell rund 270 „unverzichtbaren“ Helferinnen und Helfer des Projekts. Stephanie aus Urdenbach ist erst seit einem Monat Spielplatzpatin. Die Mutter von Romy (1) und Valentina (3) besucht mit ihren Kindern ohnehin regelmäßig den Spielplatz an der Flotowstraße. „Jetzt habe ich Verantwortung übernommen und achte darauf, dass die Geräte intakt sind und der Platz sauber ist“, berichtet sie. Als Kontaktperson spricht sie andere Spielplatzbesucher an und hört deren Wünsche und Ideen.