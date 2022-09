Düsseldorf-Oberbilk​: Radfahrer bei Unfall verletzt - Autofahrer flüchtet​

Düsseldorf Bei einem Unfall am Oberbilker Markt in Düsseldorf ist ein Radfahrer verletzt worden. Der beteiligte Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einer möglichen Unfallflucht in Düsseldorf-Oberbilk sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Ein 41-jähriger Radfahrer wurde dabei am Montag gegen 7.15 Uhr leicht verletzt. Der beteiligte Autofahrer oder die beteiligte Autofahrerin entfernte sich, ohne sich um das Geschehen zu kümmern.

Laut Polizei war der Mann mit seinem Rad auf der Kruppstraße in Richtung Werdener Straße unterwegs. An der Kreuzung Kruppstraße / Kölner Straße am Oberbilker Markt wollte er auf dem Radweg die Kölner Straße bei Grünlicht überqueren. Dabei kam es zu einer leichten Kollision mit einem Pkw.