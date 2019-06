Swinging Funfares : Düsseldorfs musikalische Botschafter werden 70

Die Band besuchte in ihrer Geschichte viele verschiedene Länder, trat zum Beispiel in San Francisco in den USA auf. Foto: Swinging Funfares

Düsseldorf Die einst namensgebenden Fanfaren gibt es nicht mehr, dafür aber die Band: Seit 70 Jahren touren die Swinging Funfares durch die Welt. Am Samstag feiern sie ihr Jubiläum auf dem Marktplatz.

Das hätte sich diese junge Truppe damals nicht träumen lassen. Keiner ahnte, dass aus ihrer Idee, gemeinsam zu musizieren, einmal eine erfolgreiche Big Band werden würde, deren Auftritte weltweit beklatscht werden und die so zum musikalischen Botschafter Düsseldorfs wurde. Heute sind die insgesamt 35 Musiker unter dem Namen Swinging Funfares auch über Düsseldorfs Grenzen hinaus bekannt. Geübt wurde anfangs auf den Rheinwiesen und – die Nachbarn waren dankbar! – in einem alten Bunker mit dicken Mauern. Es dauerte viele Jahre, bis man den heutigen Stand großer Professionalität erreicht hat.

In dieser Zeit ist viel passiert, tausende Auftritte wurden geplant und realisiert. Man spielte im Karneval und bei Schützenfesten, nahm an Paraden teil und tat vor allem eins – üben, üben, üben.

1970 schließlich änderte man den Namen. Aus dem Corps wurden die Swinging Fanfares, weil man sich an den Musikgeschmack anpasste, zeitgemäßer spielte. Aber auch der Name blieb nicht für immer. 2007 schlug Kalle Rudnick, ein Musiker der Kölner Band „De Höhner“ vor, aus Swinging Fanfares die Swinging Funfares zu machen. Der Grund war ein sehr simpler, die Lösung eine rheinische: Zuschauern war nicht entgangen, dass es in der Big Band gar keine Fanfaren mehr gab. Also wurde aus dem a ein u - und alles war gut. Unter dem Namen tritt die Band seitdem auf, und so wird sie wohl sicher noch eine Weile heißen.