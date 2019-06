Lustige Feuerwehr in Düsseldorf : Blaulichtshow für die Delfintherapie von Luca

Düsseldorf Es gibt nicht nur schwierige Einsätze für die Düsseldorfer Feuerwehr, sondern durchaus auch humorige Situationen. Wie jetzt, als Günter Nuth auf einer Bühne seine Schmankerl zum besten gab – für einen guten Zweck.

Dazu gab es Sketche wie die „Geburt im Lebensmittelladen“ und den „Rettungseinsatz eines bierfreudigen Menschen“. Nuth vermittelte zudem die Problematik, wenn ein Feuerwehrmann beim Amtsarzt zu „gewichtig“ erscheint und übernahm in seinem „Zimmerbrand in 5 Akten“ alle Schauspielerrollen. Das Publikum war für die Geräusche zuständig, wie sie im Einsatz vorkommen und sang auch mit – und das in zwei Stunden Blaulichtshow. Neben all dem Humor gab es den berührenden Moment, als in einem Film die Bedeutung einer Delfintherapie für Luca Heimann gezeigt wurde. Durch den Abend kamen fast 3000 Euro zusammen. Weitere Spenden an Spendenkonto Heimann, Volksbank im Bergischen Land, DE93340600940208503045.