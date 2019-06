Ausstellung in Düsseldorf : Kunst auf Geldscheinen

Das Kunstwerk „Loanshark“ von dem Künstler RMYR ist eines der Ausstellungsstücke in der Galerie. Foto: Take a Butcher's Gallery

Düsseldorf In der „Take a Butcher’s Gallery“ in Flingern gibt es aktuell die Ausstellung „Das Kapital“ zu sehen. Das Besondere: Als Untergrund für die Kunstwerke wurden ausschließlich Geldscheine verwendet. Für einige der Künstler eine Herausforderung.

Streetart-Künstler sind allgemein recht flexibel, was den Ort ihres Schaffens angeht. Doch als Heike Bosch und Axel Abstoß , Inhaber der „Take a Butcher’s Gallery“ in Flingern, ihre neueste Ausstellungsidee präsentierten, stellte das einige Künstler vor eine Herausforderung. Denn alle Werke – so die Idee – sollten auf Geldscheinen umgesetzt werden. „Defacing“ nennt sich diese Disziplin in Streetart-Kreisen.

Die Ergebnisse sind nun in der Ausstellung „Das Kapital“ in der Galerie zu besichtigen. Viele davon sind entsprechend des Titels der Ausstellung kapitalismuskritisch. So zeigt beispielsweise eine Pfundnote des britischen Künstlers M-One einen bettelnden Jungen. Aber auch andere Themen wie beispielsweise Umweltschutz und Klimawandel werden thematisiert. „Die Herausforderung war, dass die Fläche für die Werke sehr klein war“, erzählt Axel Abstoß. Als Untergrund wurden von aktuellen Geldnoten bis hin zu alten Reichsmark-Scheinen verschiedene Währungen verwendet. Allen voran natürlich der US-Dollar, der laut Abstoß das Symbol schlechthin für Geld und Kapital sei. Zehn Prozent der Erlöse aus dem Verkauf der Werke wollen die beiden Galeristen an die Armenküche in der Altstadt spenden.