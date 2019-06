Opernstar in Düsseldorf : Rolando Villazón singt in der Oper am Rhein

Düsseldorf Er ist wieder da: Rolando Villazón. Am Samstag ist der in der Oper am Rhein zu erleben. Und wir verlosen Karten.

Rolando Villazón ist wohl einer der berühmtesten Tenöre der Welt. Man nennt ihn auch einen Superstar der Musikszene. Seine beispiellose Karriere startete er 1999 mit seinem Europa-Debüt in Genua. Dies führte ihn an die berühmtesten Opernhäuser in Paris, Berlin, Hamburg, Rom, New York und Los Angeles. Am Samstag, 22. Juni, ist er der Stargast in der Operngala des Freundeskreises, wo er unter der Leitung von Generalmusikdirektor Axel Kober zusammen Sängern des Ensembles und den Düsseldorfer Symphonikern in der Oper am Rhein ein stimmungsvolles Programm präsentieren wird. Wir verlosen zu diesem Konzert 5 x 2 Karten.