@meinduesseldorf bei Instagram : Der Rückkehrer

Düsseldorf Wersten ist sein Düsseldorf. Dort fühlt sich Ulrich Gelsen zuhause. Welche Plätze er außerdem in seiner Stadt liebt und für welches Tier er schwärmt, zeigt er diese Woche bei @meinduesseldorf auf Instagram.

Acht Jahre Berlin, acht Jahre schnelles und hektisches Leben in der deutschen Hauptstadt hat Ulrich Gelsen hinter sich. Anfang des Jahres zog es den 36-Jährigen wieder in seine Heimat: an den Rhein nach Düsseldorf. Warum er hier so gerne lebt und welche Orte in der Stadt er besonders liebt, zeigt er in dieser Woche auf dem RP-Instagram-Account @meinduesseldorf.