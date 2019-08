Philosophie in Düsseldorf : Gedankenexperimente im Haus der Universität

Philosophie in Düsseldorf

Düsseldorf Knifflige Entscheidungen bei der Nacht der Wissenschaft: Professor Markus Schrenk gab einen Einblick in die philosophischen Gedankenexperimente, die sein Lehrstuhl am 13. September im Haus der Universität präsentieren wird.

Ketchup oder Mayo, selbst kochen oder bestellen, Sport machen oder vor dem Fernseher sitzen: Ständig wird man im Alltag vor Entscheidungen gestellt, die ehrlicherweise recht schnell zu lösen sind. Die Gedankenexperimente des Philosophieprofessors Markus Schrenk sind da von einer ganz anderen Couleur, sie stellen einen da schon vor eine deutlich größere Herausforderung: „Ein selbstfahrendes Auto biegt in eine Straße ein. In der Mitte stehen fünf Rentner, und die einzige Ausweichroute führt über den Bürgersteig, auf dem ein Kind steht. Wer soll gerettet werden?“, fragt Schrenk und blickt erheitert in die Runde, denn sein Beispiel sorgt für jede Menge nachdenkliche Gesichter bei den Anwesenden.