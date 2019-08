Meine beste Freundin in Düsseldorf : Zwei Frauen, die sich gegenseitig viel Kraft geben

Düsseldorf Freundschaft ist etwas Wunderbares, daher die Rubrik „Meine beste Freundin“. Pilates-Expertin und Unternehmerin Cindy Vandevyver scgätzt an Ivana Pielsch ihre Treue.

Die Sportskanone Cindy Vandevyver betreibt seit mehr als einem Jahrzehnt ihre Studios Pilates-Zeit in Düsseldorf und Duisburg. Cindy liebt und lebt Pilates und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Menschen für dieses Training zu begeistern. Wenn sie nicht gerade in ihrem Studio ist oder Zeit mit ihren Klienten und Trainern verbringt, trifft sie sich mit ihrer besten Freundin Ivana Pielsch .

Das verbindet uns Als wir uns kennenlernten, war Iva auch selbständig. Wir waren beide „Business Moms“. Das schweißt zusammen. In unserer heutigen Zeit ist es als Girlboss nicht so einfach, Kind, Job und Familie unter einen Hut zu bekommen. Wir haben uns immer gegenseitig Kraft gegeben und verbringen gerne freie Zeit miteinander – auch, wenn es manchmal nur ein schneller Kaffee oder ein Glas Wein ist. Zudem lieben wir beide den Sommer und die Sonne. Wir sind Sonnenkinder.

Das schätze ich an ihr Iva ist immer für mich da. Sie stützt mich und zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Sie spürt es sofort, wenn es mir nicht gut geht. Als ich vor einigen Monaten eine große Operation am Kopf hatte, war sie eine der wenigen Menschen, die die ganze Zeit an meiner Seite waren und mir Kraft gaben, durchzuhalten.

Ihre größte Schwäche Die Bewegung und der Sport. Ich als Trainerin lege sehr viel Wert auf ein gutes und gesundes Maß an Bewegung. Es ist schwierig, sie dazu zu motivieren. Sie ist meine größte Herausforderung in Sachen „Sportmotivation“.

Das wollen wir noch unbedingt miteinander machen Wir sind beide voll berufstätig und haben Teenager-Jungs. Zeit füreinander zu finden, ist schwierig. Ich liebe meinen Job und arbeite bis zu 16 Stunden am Tag – wir haben beide sehr volle Kalender. Wir gehen unheimlich gerne in die Sauna, lecker essen und tanzen. Wir planen bereits seit Längerem endlich mal wieder einen richtig großartigen Wellness-Tag miteinander – vielleicht sogar ein ganzes Wochenende. Wir haben erst kürzlich darüber gesprochen. Vielleicht schaffen wir es in diesem Jahr. Unser alljährliches Wochenende in Holland an der See haben wir schon gehabt.