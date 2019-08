Ausstellung im Düsseldorfer Stadtmuseum : Eine Würdigung der Düsseldorfer Architektur

Düsseldorf Die Werke von Hartmut Seeling und Brigitte Seeling-Fassbender zeigen künstlerische Perspektiven auf Düsseldorfer Plätze und deren Architektur. Bis Ende August können die Bilder im Stadtmuseum besichtigt werden.

Es sind die Gegensätze, die das Düsseldorfer Stadtbild ausmachen, beispielsweise das raue Klima am Worringer Platz und die noble Atmosphäre in Oberkassel. Diese verschiedenen Facetten der Landeshauptstadt haben die beiden Künstler Hartmut Seeling und seine Ehefrau Brigitte Seeling-Fassbender auf insgesamt 50 Werken für die Zentrale des Immobilienunternehmens Aengevelt verewigt. Nach dem Tod von Hartmut Seeling in diesem Frühjahr entschieden sich Lutz und Wulff Aengevelt, die Bilder in einer Ausstellung erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Bis zum 29. August können die Werke im Stadtmuseum besichtigt werden, am Freitag fand die Eröffnung der Ausstellung statt. Stadtmuseumsdirektorin Susanne Anna freute sich dabei besonders über die Ergänzung für die bestehende Sammlung der Einrichtung, da die Bilder ein Kontrast zu historischen Abbildungen der Stadt seien. Zudem entdecke man immer wieder neue Details auf den Werken. Neben den Initiatoren waren unter anderem dabei der Künstler Bert Gerresheim, Robert Hartmann vom Künstlerverein Malkasten sowie Stadtdirektor Burkhard Hintzsche.