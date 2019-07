Humorvoller Sommertreff in Düsseldorf : Wenn Politik zur Satire wird

Düsseldorf Jugendratsmitglieder die halb Mann, halb Frau sein müssen und sprachliche Ungetüme: Bei ihrem Sommertreff hat sich Hermann Harry Schmitz Societät an politischem abgearbeitet.

Zwar war der Mann, zu dessen Ehren am Dienstagabend ein Sommertreff veranstaltet wurde, nicht selbst anwesend. Aber der skurrile Geist, verdrehte Esprit und Katastrophenhumor des Hermann Harry Schmitz , der 1913 verstarb, durchweht seit 1995 den Uhrenturm an der Grafenberger Allee. Hier hat die „Hermann Harry Schmitz Societät“ (HHSS) ihren Sitz und findet dort alljährlich den Ort, um bei hoffentlich angenehmen Temperaturen, trockenem Wetter und traditionsgemäß mit trockenem Wein, trockenem Brot und trockener Satire das so frühzeitig beendete Leben und Wirken des Namensgebers und dessen Nachfahren im Geiste zu feiern. „Es ist erstaunlich, wie aktuell die Schriften unseres Namenspatrons noch sind. Manche Geschichten, die er geschrieben hat, kann man eins zu eins auf heute übertragen“, erläutert HHSS-Ehrenpräsident Klaus Lehmann .

Schmitz war ein Meister darin, Alltägliches vom wunderlich Seltsamen bis ins Absonderliche hinein zu übersteigern und verzerren, dabei Ironie und Satire in kleinen Katastrophen enden zu lassen. Beliebtes Thema waren die übersteigerte Obrigkeitsgläubigkeit und Militärhörigkeit des Kleinbürgertums der damaligen Zeit. Kaum ein anderer Schriftsteller hat die Kalamitäten im Zeitalter der galoppierenden Industrialisierung anatomisch so genau seziert wie er.

Dass sich auch die Mitglieder der Societät nicht mit allem anfreunden wollen, was von den so genannten „oberen zehntausend“ vorgegeben wird, ist bereits aus der Organisationsstruktur erkenntlich. „Wir hassen als Förderer der grotesken Kultur die Vereinsmeierei. Deshalb haben wir weder einen Präsidenten noch Vorsitzenden. Wir haben einen Konterpräsidenten, der jeden unserer Beschlüsse aufheben darf“, verrät Lehmann. Amtierender Konterpräsident und inoffizieller Realsatirebeauftragter ist Bernhard Piltz. Und der hatte so einiges Skurriles aus dem alltäglichen Leben und Wirken aus Politik und Verwaltung des Landes NRW und der Stadt Düsseldorf zusammengetragen. So sorgte die Verlesung von einigen NRW-Gesetzestiteln für breit grinsendes Kopfschütteln unter den Sommertreffbesuchern. Der „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesundheitsfachberufeweiterentwicklungsgesetzes“ gehörte da noch zu den überschaubaren Wortungetümen. So sorgten auch ellenlange Kofferwörter wie „Kommunalvertretungsdemokratisierungsgesetz“ oder „Amtsanwältestrukturzulagengewährungsgesetz“ für Heiterkeit. Den Vogel schoss aber eine Verordnung zur Wahl des Jugendrates ab. Darin steht zu lesen: „Die Mitglieder aus den Stadtbezirken müssen zur Hälfte weiblichen Geschlechts und zur anderen männlichen Geschlechts sein.“ „Wenn Bürokraten formulieren, kann es lustig sein“, meinte Piltz breit schmunzelnd. Und wenn Lehmann, Piltz oder dem HHSS-Außenbeauftragten Frank Kaestle die gesellschaftliche Normiertheit und Schicklichkeit zu weit gehen, sorgen sie selbst für humorvollen Blödsinn. „Man müsste eine Sportsteuer einführen und hätte damit etwas für die Steuereinnahmen und den Umweltschutz getan. Wer viel Sport macht, stößt viel CO2 aus. Wer auf dem Sofa sitzt, tut das nicht“, meinte Piltz grinsend.