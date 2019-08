Amtsübernahme in Düsseldorf : Neuer österreichischer Honorarkonsul

Düsseldorf Die Österreicher in Düsseldorf und in NRW dürfen sich freuen. Es gibt einen neuen Honorarkonsul, und das Konsulat wird bald wieder eröffnet.

Der neue österreichische Honorarkonsul für Nordrhein-Westfalen steht fest. Georg Schmidt, Partner bei Tigges Rechtsanwälte, übernimmt diese Aufgaben von Unternehmer Hajo Riesenbeck. Der hatte diesen Posten schon im Mai 2018 abgegeben. Die Neueröffnung des Konsulats ist für Mitte September geplant. Bereits jetzt ist die Österreichische Handelsdelegation an die zukünftige Adresse des Konsulats im Medienhafen umgezogen. Der 42-jährige Düsseldorfer ist Anwalt für Steuer- und Erbrecht. Zu seinen Aufgaben wird es gehören, die Pässe der 26.000 in NRW lebenden Österreicher zu verlängern und für das Land Kontakte zur deutschen Wirtschaft zu pflegen. Zum Honorarkosul wurde er vom Botschafter in Berlin ernannt. „Das war ein recht langwieriges Auswahlverfahren, zum Abschluss der Prozedur gab es eine Sicherheitsprüfung.“ Einer seiner ersten wichtigen Auftritte wird am 12. September sein, wenn das Honorarkonsulat mit einem Fest wieder eröffnet wird. Dazu erwartet Schmidt auch einige namhafte Düsseldorfer und Peter Huber, den Botschafter Österreichs, aus Berlin.