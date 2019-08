Eishockey in Düsseldorf : Die DEG-Profis bitten im August Kinder aufs Eis

Düsseldorf Auch die DEG braucht Nachwuchs. Deshalb gibt es immer wieder „Kids on Ice Days“. Da dürfen sich Kinder zwischen drei und sechs Jahren mit den Eishockey-Profis austoben und werden vielleicht entdeckt.

Der nächste „Kids on Ice Day“ der DEG ist in Vorbereitung. Bei diesen besonderen Eishockey-Schnuppertagen sollen Kinder und deren Eltern für diesen schnellen Sport begeistert werden. Die nächste Ausgabe findet am 31. August (Samstag) zwischen 13 und 14 Uhr statt. Eingeladen sind alle Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Einige Profis der DEG-Mannschaft wie Leon Niederberger, Tobias Eder und Marco Nowak sind auch dabei. Anmeldung unter info@deg.club mit der Angabe von Name, Alter, Schuh- und Kleidergröße. Die Ausrüstung wird gestellt.