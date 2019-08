Pferderennen in Düsseldorf : Countdown für den Saisonhöhepunkt auf der Galopprennbahn

Düsseldorf Am Sonntag startet der Saisonhöhepunkt auf der Düsseldorfer Galopprennbahn. 13 Stuten kämpfen um den 161. Henkel-Preis der Diana. Dazu gibt es ein interessantes Angebot für Familien und Frauen mit Leidenschaft für Hüte.

Die Veranstalter des Henkel-Renntages gaben am Donnerstag letzte Details bekannt für das Großereignis am Sonntag. Insgesamt 611.000 Euro Preisgelder werden in neun Rennen ausgeschüttet. 80 Pferde kommen an den Start, darunter auch Schützlinge der Düsseldorfer Trainer Sascha Smrczek und Anja Kleffmann.