Fünf Lieblingsorte in Düsseldorf : Catharina Christe mag Architektur

Düsseldorf Ihre Welt ist die Welt der Düfte: Catharina Christe. Düsseldorf ist mittlerweile ihre Wahlheimat. Und sie hat einige Lieblingsorte, die sie über alles schätzt.

Kö-Bogen „Es gibt wohl kaum eine Architektur, die die Silhouette der Stadt in neuester Zeit so geprägt hat wie der ausdrucksstarke Kö-Bogen“, findet sie. „Nach einer ausgedehnten Shoppingtour mache ich gern in einem Café eine kleine Pause und lasse meinen Blick ins Grüne des Hofgartens schweifen.“ Das Gelände und die Gebäude von Stararchitekt Daniel Libeskind seien für sie eine perfekte Kombination aus Stil und Design. Überhaupt habe sich die Stadt in den vergangenen Jahren architektonisch enorm entwickelt. „Das begeistert mich“, sagt die 40-Jährige. Sie sei sehr gespannt, was in den kommenden Jahren noch alles in der Stadt geschehen werde.

Die Lugeallee Für sie ist die Luegallee in Oberkassel eine der trendigsten Straßen in Düsseldorf. „Ich wohne ganz in der Nähe und erfreue mich an der Vielseitigkeit des modischen, aber auch gastronomischen Angebots. Am Wochenende sitze ich gern ausgiebig in einem der kleinen Cafés und beobachte das Leben und Treiben. Hier ist immer etwas los.“ Überhaupt genießt sie es, Orte in der Stadt aufzusuchen, an denen sie Menschen bei ihrem Treiben beobachten kann. „Ich mag Menschen und die Düsseldorfer, das weitet den Blick, auch für den Job.“