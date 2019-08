Düsseldörfchen in Düsseldorf : Kinder lernen im Feriencamp Erste Hilfe

Düsseldorf Julia Sohn (Vame Business Academy) und der auf Medizin spezialisierte Pädagoge Frank Himmelmann starteten eine Initiative, die Erste-Hilfe-Wissen an Kinder der vierten Klasse vermittelt. Im Rahmen des Düsseldorfchens – die Stadt der Kinder – war Himmelmann am Mittwoch zu Gast. Und die Kinder waren begeistert von Herzdruckmassage und Defibrillatoren.

Für ihn ist die Vermittlung von Ersthelfer-Wissen weit mehr als ein bloßer Ferienspaß für die Teilnehmer. „Kinder reagieren im Gegensatz zu Erwachsenen viel mehr aus dem Bauch heraus. Sie sind deswegen in Notsituationen oft schneller in der Lage, eine Person auf die Seite zu drehen und die 112 anzurufen“, berichtet der Pädagoge und holt einige Verbände aus einer Kiste, während sich die Kinder vor ihm mit roten Farbstiften kleine Verletzungen aufmalen. „Manche Aktionen wie das Bandagieren sind natürlich eher spielerisch gedacht, aber alleine die Notrufnummer zu kennen und ohne Scheu anzurufen, kann Leben retten.“

In Zusammenarbeit mit Julia Sohn (Vame Business Academy) bietet Himmelmann seine Kurse für Kinder normalerweise in Schulen an. Gefördert wird die Initiative durch die Stiftung Sterntaler. „Wir unterstützten nicht nur Kinder und Jugendliche in Not, sondern sind auch an Bildungsprojekten wie diesem interessiert“, berichtet Mechthild Tembusch-Droste von der Stiftung. Mit Andreas-Paul Stieber lässt sich auch ein Düsseldorfer Politiker von den kleinen Teilnehmern verarzten. Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses setzt auf bessere Ausbildung: „Kinder wie Erwachsene müssen mehr im Bereich der Ersten Hilfe geschult werden. Kaum jemand kennt zum Beispiel die Notrufnummer 116117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst“, erklärt der CDU-Politiker.