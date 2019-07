Düsseldorfer Kunst-Tour : Hetjens-Direktorin Antonin präsentiert in China ihre Schätze

Düsseldorf Unter dem Titel „White Gold! Porcelain Cities East West – Jingdezhen Meissen Porcelain“ startete jetzt eine ausgewählte und bestens verpackte Leihgaben des Keramikmuseums Hetjens für 24 Monate zur Ausstellungstournee nach China. Anschließend reisen die fragilen Düsseldorfer Schätze weiter in andere Museen. Für die chinesischen Museen ist die Kooperation mit dem Hetjens eine Premiere: Nie zuvor gab es eine Ausstellung mit einem westlichen Kunstinstitut.

Sogar eine über 250 Jahre alte Meissen-Kopie aus chinesischem Porzellan ist laut Antonin mit, quasi auf „Heimattour“. Es gab auf Wunsch der Shanghaier auch eine Premiere: Die 18 in 3D-gescannten Objekte für die neue Hetjens-App, die „Alle Farben Chinas“-Ausstellung sowie die Zwiebelmuster-Schau wurden erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Im Rheinland soll das auf der großen internationalen Digitalisierungskonferenz von NRW.Invest im September passieren. Antonin und ihr Kollege aus Osaka hielten derweil in China Vorträge zu Meissen- und Imari-Porzellan. Ihre Eröffnungsrede sei auf Deutsch gewesen, sagt Antonin, „weil dies gewünscht war, da die Shanghaier unsere Sprache wohl sehr lieben“.

Direktorin Antonin konnte auf ihrer Reise einen Kontakt zum reichsten Mäzen und Sammler Chinas aufbauen: Yiqian Lui ist aus zwei Gründen weltberühmt in der Kunstszene: Lui hat 2015 ein Modigliani-Gemälde für 170 Millionen Dollar erworben. Im Jahr zuvor ersteigerte er eine frühe Ming-Schale mit Hühnerdekor für 36 Millionen Dollar bei Sotheby’s. Speziell: Bei der Transaktion des Geldes hatte er gleich aus der kostbaren Tasse Tee getrunken. Kurz darauf ließ er die Tasse kopieren und in seinen Museen verkaufen. Antonin erhielt jetzt von ihm eine Kopie des 36-Millionen-Dollar-Stücks für das Hetjens. „Crazy und irgendwie cool“, sagt sie.

Auch in Düsseldorf geht es im Jubiläumsjahr (110 Jahre!) vielversprechend weiter: Die große Meissen-Schau mit dem Titel „Luxus, Liebe, Blaue Schwerter: Faszination Rokoko!“ wird am 20. September mit vielen Preziosen auch aus Privatbesitz im Hetjens eröffnen. Das 18. Jahrhundert ist als „das Galante“ bekannt. Keine andere Epoche wird derart mit Luxus und Raffinesse verbunden. Frankreich mit dem Hof in Versailles war zu dieser Zeit für ganz Europa stilbildend. In der Hauptstadt Paris offerierten die „marchands merciers“ (Luxuswarenhändler) Kunstwerke, die weit über die Landesgrenzen hinaus Begehrlichkeiten weckten. Ganz besonders im Werkstoff Porzellan haben diese verspielten Kostbarkeiten Ausdruck gefunden. Die Manufakturen wie Meissen, Nymphenburg und Sèvres wetteiferten in der Erfindung von verspielten Dosen, Flakons und Liebesgruppen. Noch im November soll im Rahmen einer Kooperation mit dem Kunstpalast eine Ausstellung zu 30 Jahre „Deutsche Einheit“ gezeigt werden. Auch hier regieren die berühmten blauen Schwerter unter dem Titel „Märchenhaftes Meissen - Traumwelten der DDR“.