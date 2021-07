Wiederwahl ohne Gegenstimme : Ulrich Stiemer bleibt Chef der CDU in Schermbeck

Ulrich Stiemer bleibt Chef der CDU in Schermbeck

Schermbeck Der Gemeindeverband hat seinen kompletten Vorstand neu aufgestellt. An der Spitze gibt es keine Veränderung. Wer die anderen Plätze einnimmt und wie die Partei für den anstehenden Wahlkampf plant.

Ulrich Stiemer bleibt Vorsitzender des Schermbecker CDU-Gemeindeverbandes. Einstimmig wurde der 74-jährige selbstständige Röntgentechniker während der Jahreshauptversammlung im Begegnungszentrum in jenem Amt bestätigt, das er Anfang 2014 von Christian Hötting übernahm. „Du hast einen verdammt guten Job gemacht“, sagte Versammlungsleiter Engelbert Bikowski.

Stiemer, der seit 2014 auch ein direkt gewähltes Ratsmitglied ist, wird von den drei stellvertretenden Vorsitzenden Hildegard Neuenhoff, Wilhelm Hemmert-Pottmann und Christian Schröder unterstützt, sodass alle drei CDU-Ortsverbände in der Parteispitze vertreten sind. Zum Vorstand gehören Schatzmeister Hubert Große-Ruiken, Schriftführer Alexander Warmers, Pressesprecher Elmar Venohr, der Mitgliederbeauftragte Marc Lindemann sowie die Beisitzer Johannes Ebbert, Kathrin Felisiak, Hildegard Franke, Rainer Gardemann, Mehmet Özekinci, Andre Rademacher, Pascal Scheidt, Egon Stuhldreier, Florian Weßel und Klemens Wilkskamp.

Während der Auszählungen der Stimmen berichtete der CDU-Fraktionsvorsitzende Rainer Gardemann über die Arbeit im Gemeinderat und in den Ausschüssen. In der neuen Wahlperiode ist die CDU mit dreizehn Mitgliedern im Rat vertreten, davon sind zwei Frauen. In drei von vier Ausschüssen stellt die CDU den Vorsitzenden. „Wir sind ein starkes, gutes Team“, freute sich Gardemann über die gute Zusammenarbeit, bevor er über die ersten Entscheidungen des Gemeinderates berichtete.