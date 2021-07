„Biologische Vielfalt“ in Dormagen : Eselpark Zons erhält Auszeichnung der UN-Dekade

Zons Für sein außergewöhnliches Engagement wurde der Eselpark Zons rund um Peter Norff nun mit einer besonderen Auszeichnung der UN-Dekade geehrt.

Die Fürsorge und Liebe für alte, kranke, vernachlässigte und geschundene Esel haben den Eselpark Zons in den vergangenen 15 Jahren bekannt gemacht. Peter Norff und seine Frau Darinka geben Eseln, Schafen, Ziegen, Hängebauchschweinen, Laufenten und vielen weiteren Tieren ein Zuhause - für dieses außergewöhnliche Engagement wurden sie nun im Rahmen der UN-Dekade Biologische Vielfalt in der Sonderkategorie „Soziale Natur“ ausgezeichnet.

Die Auszeichnungsveranstaltung fand am Dienstag statt, anwesend waren Politiker wie CDU-Bundestagsabgeordneter Hermann Gröhe und Bürgermeister Erik Lierenfeld. Übergeben wurde die Auszeichnung der UN-Dekade von Juror Hans Scholten, seinerseits jahrelang Leiter des Jugendhilfezentrums Raphaelshaus Dormagen. „Die UN-Dekade Biologische Vielfalt war ein Weckruf der Vereinten Nationen an die Völkergemeinschaft. Die UN rief angesichts der eine Millionen vom Aussterben bedrohten Arten, die Weltöffentlichkeit auf, sich für Biodiversität einzusetzen“, beginnt Scholten seine Rede zwischen Esel und Schweinen auf dem sonnigen Gelände des Eselparks. „Die große Politik braucht das Engagement der vielen kleinen Leute vor Ort - so wie hier in Dormagen.“ Hans Scholten findet viele weitere positive Worte für Peter Norff: „Wer diesem ‚Bär von einem Mann’ einmal zugeschaut hat, mit welcher Behutsamkeit er ein krankes Tier behandelt und pflegt, der weiß um seine Zärtlichkeit im Umgang mit der Schöpfung. Der Park ist zu einer Oase für gerettete Tiere geworden.“ Die Jury der UN-Dekade sei sich einige gewesen: „Der Eselpark Zons erfüllt alle Parameter der Prüfung für eine Auszeichnung. Mit dieser Entscheidung darf er sich nun als eine, von der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnete Einrichtung bezeichnen.“