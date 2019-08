Bella Italia in Düsseldorf : Die DEG tafelt in Oberkassel

Düsseldorf Das war ein Fest für die DEG: In der warmen Sonne nahmen die Sportskanonen Platz, die eigentlich Eisenkälte gewohnt sind.

Das war ein wahrlich feudales Dinner mit traditionellem Hintergrund: Schon lange lädt Gastronom Giuseppe Saitta die DEG-Profis einmal im Jahr zum Essen an seine Tafel am Barbarossaplatz ein. „Ich bin seit den 90er Jahren ein Fan und war und bin mit vielen Spielern befreundet“, sagt er. Dieses Mal nahmen 25 Leute an seiner Tafel Platz. Es gab typisch italienische Kost: Salat Nizza, dann Tortellini mit Trüffelcreme, auch Penne mit Tomatensoße wurde serviert, dazu Scaloppine alla milanese und Panna cotta. Saitta unterhielt sich lange mit Profi Matthias Niederberger und seinen Mitstreitern (Foto). Am 13. September beginnt für die DEG mit dem Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins die neue Saison. Als Einstimmung gibt es eine große Saisoneröffnungsfeier auf dem Marktplatz am Rathaus. bpa/RP-Foto: Bauer