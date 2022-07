Neugierige Blicke in den Schadow Arkaden : Ein Beauty-Event mit Supermodels

Neugierige Blicke in den Schadow Arkaden

Düsseldorf Die Kosmetikunternehmen Sephora und Babor feierten eine neue Kooperation und luden zum roten Teppich in die Schadow Arkaden. Fans und Kunden standen Schlange.

Eine Menschenmenge blickte am Donnerstagvormittag gebannt auf die Fotowand in den Schadow Arkaden. Supermodels posierten dort für die Fotografen, bevor es in den Store des Kosmetikunternehmens Sephora ging. Das kooperiert jüngst mit einem anderen Branchenriesen mit langer Tradition: Babor – diese Produkte gibt es nun auch bei Sephora, das auch fünfjähriges Bestehen feiert.