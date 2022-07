Mode-Event in Düsseldorf : Catwalk auf der Königsallee bei den Fashion Days

Wirtschaftsdezernent Michael Rauterkus (v. l.), Fashion Net-Geschäftsführerin Angelika Firnrohr, Wiebke Schilbock (Delicate Love) und Joachim Klüner (Hagemeyer) stellten die Pläne für die Düsseldorf Fashion Days vor. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Nächste Woche geht das Mode-Festival Fashion Days in die zweite Runde. Parallel laufen die Orderdays der Modeindustrie. Viele Geschäfte in Düsseldorf bieten dann eigens Events und Gewinnspiele an.

Nach der Premiere im Corona-Sommer 2021 geht das Mode-Festival Fashion Days (DFD) in der kommenden Woche in die zweite Runde und hat bereits seinen festen Platz im Terminkalender. „Wir wollen das für die Landeshauptstadt so zentrale Thema Mode rund um die klassischen Ordertage für jedermann öffnen“, sagt Wirtschaftsdezernent Michael Rauterkus. Ziel sei es, die Innenstadt zu beleben und drinnen und draußen besondere Einkaufserlebnisse zu schaffen. Düsseldorf als Modestandort soll sichtbarer positioniert werden, zukunftsgerichtet, nachhaltig und attraktiv für viele Besucher auch aus dem Umland. Immerhin erwirtschaftet die Branche in der Landeshauptstadt bislang mehr als zehn Milliarden Euro pro Jahr.

„Gerade im Hinblick auf die geplanten Veränderungen und Millionen-Investitionen in den kommenden Jahren auf der Königsallee, wollen wir positive Impulse für den Handel und die Gastronomie geben“, sagt Rauterkus. Mit rund 300.000 Euro unterstützen die Wirtschaftsförderer diese Standortinitiative und begleiten die traditionelle Order durch modezentrierte Aktivitäten in der Innenstadt.

Die Stadt wird so erneut zum Schauplatz kreativer Live-Events und inszenierter Showkonzepte. „Wir zeigen modisch Flagge. Brancheninsider und Verbraucher können hautnah erleben, was es heißt Mode fortschrittlich weiterzudenken“, sagt der Wirtschaftsdezernent. „Düsseldorf ist und bleibt ein starker Standort“, erklärt Angelika Firnrohr, Geschäftsführerin des Fashion Net Düsseldorf, Mitinitiatorin des Shopping Days und Veranstalterin des großen Branchen-Festes mit 700 Gästen – diesmal in den Rheinterrassen.

Als ein Highlight am Samstag werden die Modenschauen angekündigt, die auf dem zwölf Meter langen Laufsteg auf der dafür eigens gesperrten Trinkausstraße an der Kö zu sehen sein werden. Models präsentieren von 14.30 bis 20 Uhr am laufenden Band bei vorausgesagten heißen Temperaturen die aktuellen, eher kuscheligen Mode-Trends für den Herbst. Mit dabei ist die Marke MarcCain, die einen eigenen Store auf der Kö betreibt und mit dem größten Schowroom in Halle 30 in Rath präsent ist. „Keine Frage, dass wir alle Aktivitäten, die Mode und Lifestyle in dieser Stadt stärken, unterstützen“, sagt Managing Direktor Dirk Büscher.

Für Modeunternehmerin Wiebke Schilbock ist es ein großes Glück, dass „wir hier vor Ort unsere Marke Delicate Love gegründet haben“. Düsseldorf sei bei aller Digitalisierung und den Umbrüchen, die Industrie und Handel erleben, nach wie vor der zentrale Order-Platz in Deutschland. „Wenn die Stadt dann noch mit ergänzenden Konzepten für volle Geschäfte und gute Stimmung sorgt, dann geht es uns als Herstellern auch gut“, sagt Schilbock. Ähnlich äußert sich Joachim Klüner, der als Einkäufer für das Modehaus Hagemeyer in Minden 80 Tage im Jahr in den Showrooms unterwegs ist. Er wünscht sich mit Blick in die Zukunft, dass die DFD noch stärker das Zusammenspiel von „Fashion, Beauty, Schuhe und Lifestyle“ fördert, „denn Mode lebt von Glamour und Infotainment“.

Eine Auswahl der geplanten Events in der Innenstadt:

Peek & Cloppenburg lockt mit Lifestyle-Pop-up-Ständen und einer Verlosung mit einem 500-Euro-Gutschein als Hauptgewinn. Die passende Stimmung liefern die bekannten Düsseldorfer Strandpiraten sowie Maddi Bu aus Berlin, die im Schaufenster an der Schadowstraße auflegen und die Fußgängerzone mit Summer-Sounds beschallen.

Das Sevens baut unter anderem ein spektakuläres Prosecco-Kleid auf mit prickelnden Erfrischungen.

Rund um den Uecker Nagel verwandelt sich der Kö Bogen in eine in eine gemütliche Outdoor-Oase mit Sitzmöglichkeiten, Chillout Sounds, Getränken und Essen.

Bei Breuninger verteilen Hostessen verteilen Schlüssel für einen Tresor, der passende Schlüssel führt zu einem hochwertigen Paar Schuhe aus dem Luxussegment.

Mit einem Live-DJ und einem Cocktail-Mobil wartet Hugo auf.

Die zur L’Oréal-Gruppe gehörende Beautymarke Lancôme zieht mit einem Pop-up-Stand an den Corneliusplatz, an dem Make-up-Artisten im Einsatz sind.

Am Eingang zu den Schadow Arkaden wird bei Sephora zwischen Popcorn und Luftballons eine Beauty-Kirmes aufgebaut.