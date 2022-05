Schoggi-Erlebnisse in Düsseldorf : Läderach mit neuem Platz in den Schadow Arkaden

Stadtmitte Zur Einweihung des neuen Standortes der Schoggi-Welt kam auch Unterhmer und Schokoladen-Weltmeister Elias Läderach. Von ihm gab es auch Top-Tipps für den richtigen verzehr von Schokolade.

Seit 2016 gibt es die Schweizer Chocolaterie Läderach in den Schadow Arkaden. Vor Kurzem fand hier ein Umzug statt. Die Niederlassung befindet sich nun zwischen dem Theater an der Kö und Roeckl. Am Montag reiste Elias Läderach (34) zur Eröffnung des neuen Standortes an und erzählte ein wenig zur Geschichte des Unternehmens, das 1962 von seinem Großvater Rudolf gegründet wurde. Elias ist amtierender „World Chocolate Master“, mit seinen Brüdern David und Johannes führt er das Unternehmen, das inzwischen in 16 Ländern mit 1300 Mitarbeitern vertreten ist.