„King of Stonks“ : Eine Netflix-Serie made in Düsseldorf

Foto: RP/Wolfgang Harste 11 Bilder Diese Orte in Düsseldorf sind bei „King of Stonks“ zu sehen

Düsseldorf Am Mittwoch startete „King of Stonks“. Für die Satire über Finanzbetrüger drehte die Filmcrew an vielen Orten in der Stadt. Düsseldorfer dürften allein daran ihre Freude haben.

Seit Mittwoch streamt Netflix die deutsche Produktion „King of Stonks“, die inspiriert ist durch den Wirecard-Finanzskandal und hauptsächlich in Düsseldorf spielt. Die Satire um ­die Firma Cable Cash und zwei Halunken, die zwar kriminell sind, aber irgendwie auch charmant, hat nicht nur einen losen Düsseldorf-Bezug, sondern spielt tatsächlich an zahlreichen Schauplätzen in der Landeshauptstadt – einige deutlich erkennbar, andere nur für wenige Sekunden im Bild.

Für Düsseldorfer gibt es vieles wiederzuerkennen: So sieht man sehr früh in der ersten Folge einen Schnipsel der Gehry-Bauten im Hintergrund, später geht es an die Oststraße, über die Heinrich-Heine-Allee sowie über die Kniebrücke und die Oberkasseler Brücke.

Auch die Messe Düsseldorf mit dem neuen Eingang an Halle 1 ist zu sehen, ganz kurz auch die Königsallee. Interessanterweise scheint eine Innenszene in einer Straßenbahn dagegen nicht in der Landeshauptstadt entstanden zu sein, wie an den Sitzen zu erkennen ist.

„Wir wollten nicht nach Berlin, weil die Stadt erzählerisch ein bisschen langweilig geworden ist“, sagt Regisseur und Düsseldorfer Jan Bonny. „Die immer gleichen Hochhausbilder mit einsamem Macher im Anzug hinter glitzernder Fassade wollten wir auch nicht noch mal wiederholen, also war Frankfurt auch raus. In Düsseldorf konnten wir unsere Figuren wirklich neu entdecken. Und die Stadt hat sich verändert über die letzten Jahre, ist in der Gegenwart angekommen und hat zugleich einen eigenen unverkennbaren rheinischen Charakter.“

Bonny weiter – und das recht schonungslos und doch irgendwie liebevoll mit seiner Heimatstadt: „Und diese Mischung aus Beten und Saufen, mit der sich bei uns alles unter den Teppich kehren lässt, das ist natürlich ein hervorragender Nährboden für unsere Erzählung. Ein Ort für kleine Sonnenkönige genauso wie für größte Sentimentalität.“