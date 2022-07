Superstar in Düsseldorf : Lady Gaga vor dem Breidenbacher Hof

Lady Gaga tritt am Sonntag in der Merkur Spiel-Arena auf und traf am Donnerstag schon in Düsseldorf ein. Foto: dpa/Matt Sayles

Düsseldorf Nur noch wenige Tage, dann startet Lady Gaga ihre Welttournee mit dem einzigen Deutschlandkonzert in Düsseldorf. Angeblich ist der Superstar bereits in der Stadt.

Lady Gaga ist offenbar in Düsseldorf angekommen. Ein wahrscheinlich zufällig entstandener Schnappschuss von einer Userin im sozialen Netzwerk Facebook zeigt einen weißen Wagen, der am Donnerstagmittag vor dem Nobelhotel Breidenbacher Hof an der Kö hält und wohl die Popikone dort absetzte. Der Kommentar zu dem Post lautet: „Lady Gaga ist angekommen. Hello Düsseldorf.“

Der Breidenbacher Hof ist – wie auch einige andere namhafte Hotels in der Stadt – bekannt für internationale Prominenz unter den Gästen. Der amerikanische Superstar wird am Sonntag in der Merkus Spiel-Arena auftreten.