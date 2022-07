Open-Air-Kino in Düsseldorf : Zum Auftakt ein Martini mit James Bond

Premiere unter Palmen: An diesem hochsommerlichen Donnerstagabend kam beim Open-Air-Kino am Rhein ein bisschen Cannes-Feeling auf. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Das Alltours-Kino hat am Donnerstagabend im Rheinpark in Düsseldorf seine Saison eröffnet. Auf der riesigen Leinwand kämpfte James Bond um sein Leben. Sommerfeeling mit Strandatmosphäre gab es im Beach-Club des Open-Air-Kinos.

Die Stadttochter D.Live und die Kinofans haben schon andere Dinge erlebt in den Vorjahren – wie etwa Hochwasser oder einige nervige Regenschauer. An diesem Donnerstagabend hatte der Wettergott ein gutes Herz und bescherte den Cineasten ein Kaiserwetter. Um die angenehme 20 Grad warm war es noch um 22 Uhr herum, als es langsam losging mit dem Filmvergnügen und die Leinwand nach oben gefahren wurde.

Zuvor standen am frühen Abend Sand unter den Füßen, kühle Drinks, Häppchen und ein Top-Blick auf den Rhein bei einem Empfang der Stadttochter D.Live in Kooperation mit dem Reiseunternehmen Alltours auf dem Programm, zu dem einige namhafte Düsseldorfer kamen. Bis 14. August sind in dem Open-Air-Kino am Robert-Lehr-Ufer im Rheinpark diverse Blockbuster zu sehen – und das Wetter soll zunächst sommerlich bleiben.

Info Informationen rund um das Alltours-Kino DJ im Kino Der Kino-Beach lädt jeden Donnerstag zur After-Work-Party mit DJ-Musik ein. Der Eintritt ist kostenfrei. Infos Alle wichtigen Informationen rund um den Kino-Beach im Düsseldorfer Rheinpark und auch das Programm auf der Großleinwand gibt es im Internet unter der Adresse www.alltours-kino.de.

Schon in der ersten Kinowoche sollen die Kinofans bei den Filmnächten unter Sternen auf ihre Kosten kommen: Nach dem actionreichen Start mit James Bond am Donnerstagabend stehen weitere spektakuläre Szenen auf dem Programm; Thrill, Horror, Musik und die Liebe.

D.Live-Geschäftsführer Michael Brill (v.l.) mit Schausteller-Chef Oliver Wilmering mit Partnerin Yvonne, die ab heute wenig Zeit fürs Kino haben dürften. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Am Samstag krabbelt Spider-Man in „No Way Home“ über die Leinwand, am Sonntag ist „Conjuring 3: Im Bann des Teufels“ zu sehen, am Montag dann „Bohemian Rhapsody“ über die legendäre Band Queen. Auch ein echter Kino-Klassiker ist in den ersten Wochen im Programm: „Mamma Mia!“ flimmert am 22. Juli über die 400 Quadratmeter große Leinwand.

Kinder- und Familienfilme werden vor allem in der zweiten Hälfte des Alltours-Kinos gezeigt. Der Pixar-Film „Lightyear“ etwa ist am 28. Juli, nur ein paar Wochen nach dem offiziellen Kino-Start, auch im Düsseldorf Open-Air-Kino geplant. Außerdem zu sehen sind neben Spider-Man weitere Highlights aus dem Marvel-Universum, zum Beispiel: „Doctor Strange in The Multiverse of Madness“. Den Abschluss der Saison macht der Film „Thor: Love and Thunder“. Tags zuvor, am 13. August, läuft „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“.

Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort) Infos Das Programm des Open-Air-Kinos 2022 in Düsseldorf

Die Besucher haben die Wahl zwischen Tickets mit freier Platzwahl und reservierten Plätzen. Der Eintritt für Tickets mit freier Platzwahl etwa kostet im Vorverkauf 13 Euro sowie 15 Euro an der Abendkasse.

Auch in diesem Sommer wird es wieder eine Sneak Preview sowie zwei Joker Nights geben. Bei der Sneak Preview wird ein neuer Film gezeigt, der erst einige Wochen später im Kino starten wird. Der Titel wird vorher nicht verraten. In den Joker Nights laufen besonders begehrte oder neue Filme. Um welche Filme es sich jeweils handelt, wird erst kurzfristig bekannt gegeben. Einlass und Bewirtung ist in der Regel um 19 Uhr.

