Coole Drinks in Düsseldorf : Neue kreative Barkultur in Pempelfort

Düsseldorf Barkeeper David Rippen eröffnete im Muze-Hotel die Venerie-Bar. Er mixte Drinks wie „Flower Shandy“. Viele namhafte Düsseldorfer applaudierten.

Model Inga Klaassen ist sich sicher, eine Institution wie die Venerie-Bar habe in Düsseldorf gefehlt. „Nächste Woche sind hier die Fashion Days. Und das ist eine tolle Location, die man den internationalen Gästen empfehlen kann“, sagt sie. Seit Anfang Juli werden in der Venerie-Bar im Muze-Hotel von David Rippen und seinem Team ausgefallene Drinks gemixt. Rippen ist auch Betreiber der legendären Squarebar in Derendorf. Am Mittwoch gab es die offizielle Eröffnungsfeier mit vielen Gästen aus der Kreativszene.

Schon der Begrüßungsdrink überraschte. „Was ist denn das?“ Modedesignerin Marion Strehlow schaut erstaunt auf ihr Sektglas. Was aussieht wie Sekt, ist ein „Sparkle Colada“, ein frischer Drink aus Whiskey, Ananas, Cocos und Winzersekt. Kreationen wie „AMuzed“, „Caprio“ und „Flower Shandy“ überzeugen die Gäste ebenso wie das Interieur der Bar. „Es ist richtig gemütlich. Man fühlt sich wohl“, findet auch Strehlow. Das Design der Bar ist an die 50er-Jahre angelehnt. Niedrige Decken, viel Holz, Leder und Rattan erzeugen eine urige Atmosphäre. Wer es gerne luftiger hat, kann es sich auf der Terrasse gemütlich machen. Rippen scheint überall zu sein. Er reicht Drinks, sorgt für Ordnung, und vor allem plaudert er mit seinen Gästen. Der Dialog und die zwischenmenschlichen Aktionen seien ihm sehr wichtig, berichtet er. Die Gäste sollen sich wohlfühlen. Dazu gehöre auch, dass er es mit Empathie schaffe, herauszufinden, welchen Drink ein Gast gerade brauche, sagt er mit einem Lächeln.

Als das Muze im letzten Jahr in Pempelfort eröffnete, war Daniel Klasing (Business Development Direktor) klar, dass das Hotel, das sich der Kunst verschrieben hat, auch an der Hotelbar einen Künstler brauche. „David passt perfekt zu uns und war direkt Feuer und Flamme“, so Klasing. Für Rippen war es die ideale Gelegenheit. „Ich brauchte gerade eine neue Aufgabe, einen neuen kreativen Input. Das Square wird immer mein kreatives Nähkästchen bleiben, ist aber sehr klein. Mein Herz hat jedes Mal geblutet, wenn ich Leute wegschicken musste“, sagt der Geschäftsführer. In Pempelfort hätte er mehr Möglichkeiten und könne auch mal Veranstaltungen machen. Er hofft, dass sich die Venerie-Bar zu einem coolen Hotspot entwickle, der nicht nur internationale Gäste, sondern auch die Nachbarschaft anlocke. Einige Nachbarn hat er schon für sich gewonnen. „Unser Büro liegt direkt um die Ecke. Wir werden bestimmt öfter mit unseren Mitarbeitern herkommen“, sagen Vera und Philippe Henco (Kittokatsu Designagentur). Auch Ursula Wiedenlübbert (Pure Pastry) meinte: „Es ist schön, dass sich in der hochwertigen Barkultur so langsam was tut.“