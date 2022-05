Kühlschrank-Kunst in Düsseldorf : Zur Eröffnung gab es Kunst von Meral Alma

Kühlschrank-Kunst in Düsseldorf

Düsseldorf Im Kö-Bogen hat das Unternehmen Miele sein Experience-Center eröffnet. Die Nachwuchskünstlerin steuerte einen bemalten Kühlschrank bei.

Weil Meral Alma auf ein Honorar verzichtet hat, verabredeten die Künstlerin und Miele, gemeinsam einen Betrag von 40.000 Euro zu spenden. Das Geld fließt je zur Hälfte an die Stadt Düsseldorf für die Unterbringung und Betreuung geflüchteter Menschen aus der Ukraine sowie an den Düsseldorfer Kunstverein 701, der sich in vielfältiger Weise um die Förderung der Düsseldorfer Kunstszene verdient macht.